Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi - Son Dakika

Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi

11.02.2021 23:13

Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi Nagehan Alçı: "Yazımda Hrant Dink'in katledilmesi ile oluşan süreci anlatmaya çalıştım, hakaret söz konusu değildir" İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya'nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi...

Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi

Nagehan Alçı:

"Yazımda Hrant Dink'in katledilmesi ile oluşan süreci anlatmaya çalıştım, hakaret söz konusu değildir"

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya'nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Alçı, "Yazımda Hrant Dink'in katledilmesi ile oluşan süreci anlatmaya çalıştım. Hrant Dink'in katledilmeden önce nasıl linç edildiği ortadadır" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya, gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı'nın bir yazısında, 'Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Çağlayan Adliyesi'nde hala asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor' dediği için şikayetçi olmuştu. Hakim Yalçınkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nagehan Alçı Kütahyalı hakkında dava açılmıştı. Nagehan Alçı Kütahyalı'nın, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki hakim Hakkı Yalçın Kaya, tutuksuz sanık Nagehan Alçı ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Nagehan Alçı, "Yazımda hakaret söz konusu değildir. Yazımda Hrant Dink'in katledilmesi ile oluşan süreci anlatmaya çalıştım. Hrant Dink'in katledilmeden önce nasıl linç edildiği ortadadır. Hrant Dink'in katledilmesinden sonra oğlu Arat Dink ile Agos Gazetesi imtiyaz sahibi Sarok Sarkisyan TCK'nın 301'inci maddesinden yargılandılar. Bu davaya hakim olan müşteki baktı ve sanıkların cezalandırılmalarına karar verdi. Linci yapanların başında Kemal Kerinçsiz gelmektedir. Müşteki ile Kerinçsiz isimli şahsın görüşmeleri kamuoyuna yansımıştır. Kemal Kerinçsiz'in zihniyeti ile mücadele ediyorum. İfade hürriyetimi kullandım" dedi. Sanık Alçı, hakkında ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etti.

Müşteki Hakkı Yalçınkaya duruşmada söz alarak, "Sanık eşi hakkında karar verdiğimden haberdar mı?" dedi. Nagehan Alçı ise hayır diyerek cevap verdi.

"Sebebi kocası hakkında verdiğim karardır"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Hakkı Yalçınkaya, "Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte Malatya'da icra hakimiydim. Bir hakimin herhangi bir dosyadan verdiği karar, yıllar önce öldürülmüş bir kişinin ölümüne sebep oldu diyerek tarih ve mahkeme kararı gösterilmeden ortaya koyulması dalaveredir, okuyucuyu yanıltmaktır. Sanık ayrıca Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı hakkında övgüler yazarken, bizim defterimizin dürülmesi gerektiğini ve katiline sebebiyet unsuru olduğumu açıkça dile getirmiştir. Bunun kanaatle izah edilir bir durumu yoktur. Sebebi de kocası hakkında göçmen kardeşlerimizi aşağılamasından verdiğim karardan dolayı duyduğu kin ve öfkedir" şeklinde konuştu.

Savcılık mütalaasında 2 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti

Mütalaasında Nagehan Alçı'nın köşe yazısına yer veren cumhuriyet savcısı, "Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" diye belirtti.

Yargılamaya konu ifadelerin eleştiri, haber verme ve ifade özgürlüğü sınırları aştığını belirten savcılık, sanık Kütahyalı'nın 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada müşteki Yalçınkaya ve sanık Alçı arasında tartışma çıkması nedeniyle hakim duruşma düzenine uymaları konusunda tarafları uyardı. Müşteki Yalçınkaya, tartışmanın ardından tepki göstererek duruşmadan ayrıldı.

Duruşmada savunma yapan Alçı'nın avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti.

Müşteki Yalçınkaya'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı Kütahyalı 'şüpheli', hakim Hakkı Yalçınkaya 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekinin şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı'nın internet ortamında da bulunan yazısında Hrant Dink'in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğu, Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte başka bir şehirde çalıştığı, bahse konu yazının hakaret ve iftira içerikli olduğu, kendisinin terör örgütlerine hedef gösterildiği kaydedildi.

Şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından 15 Haziran 2018'de kaleme alınan köşe yazısına yer verilen iddianamede, "Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" denildi.

Şüphelinin ifadelerinin müştekinin onur ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olduğunun belirtildiği iddianamede, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İD-YM-BA-Y)

Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi
Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi
Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi
Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi

Çağlayan Adalet Sarayı, Nagehan Alçı, Hrant Dink, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakime hakaret ettiği iddia edilen Nagehan Alçı ifade verdi - Son Dakika


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