Son Dakika Haberleri: Hakimin Cüzdanı İfade Alırken Çalındı

Hakimin Cüzdanı İfade Alırken Çalındı

1 saat önce

BURSA Adliyesi'nde nöbetçi olan hakimim cüzdanı, mahkeme kaleminde ifade aldığı sırada, odasına giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Hakimin Cüzdanı İfade Alırken Çalındı, System.String[]
BURSA Adliyesi'nde nöbetçi olan hakimim cüzdanı, mahkeme kaleminde ifade aldığı sırada, odasına giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Nöbetçi olan Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, dün ifade almak için mahkeme kalemine geçti. Ancak bu sırada odasına giren kimliği belirsiz bir kişi, hakimin çantasındaki cüzdanını alıp, kaçtı. İfade işleminin ardından döndüğü odasında cüzdanının çalındığını fark eden Hakim Hoş, durumu polise bildirdi. Polis, içerisinde bir miktar para ile banka kartları ve kimlik kartı bulunan cüzdanı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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