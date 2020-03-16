İzmir'de karakolda tartıştığı polislere yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlamasıyla yargılanan hakime 5 ay hapis ile 12 bin 600 lira adli para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan hakim M.C.A. katılmadı.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık M.C.A'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme", "resmi belgeyi yok etmek" ve "polislere ve nöbetçi cumhuriyet savcısına hakaret etme" suçlamasından suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ve delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Heyet, müşteki polis memurlarına yönelik "hakaret" suçunu işlediği sabit olan sanığa 530 gün karşılığı 10 bin 600 lira ve müşteki Y.Y'ye yönelik "basit yaralama" suçundan 100 gün karşılığı 2 bin lira adli para cezası ile müşteki B.Ö'ye yönelik "tehdit" suçundan 5 ay hapis verdi.

Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.



Davanın geçmişi

Hakim M.C.A, Van'ın Çaldıran Adliyesinde görevliyken Gebze Adliyesine tayininin çıkmasının ardından mehil müddetini geçirmek üzere İzmir'in Bayraklı ilçesine gitmişti. Ailevi sorunlarla ilgili şikayet nedeniyle gittiği karakolda polislerle tartıştığı öne sürülen M.C.A. hakkında "resmi belgeyi yok etme", "hakaret", "basit kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Gebze'nin yetki alanında bulunduğu mahkeme, sanığın suç tarihinde henüz Gebze Adliyesinde göreve başlamaması ve bir önceki görev yerinin Van'ın Çaldıran ilçesindeki Çaldıran Adliyesi olması sebebiyle "yetkisizlik kararı" vererek dosyayı, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Erzurum'daki mahkemenin karşı yetkisizlik kararı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin "yetkisizlik kararı"nı kaldırmıştı. Yargıtayın kararı üzerine M.C.A'nın yargılanmasına Erzurum'da başlanmıştı.

Birleştirilen davanın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iki ayrı iddianamesinde, M.C.A'nın İzmir'de 21 Eylül 2016'da 155 polis ihbar hattını arayarak kendisini "İstanbul hakimi" olarak tanıttığı, ihbarda bulunmak istediği ve konuşmasının sonunda küfrettiği kaydediliyordu.

M.C.A'nın aynı gün farklı bir saatte aşırı alkollü olarak Özkanlar Polis Merkez Amirliğine gittiği, polislere bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete hakaret ettiği öne sürülüyordu.

İddianamelerde, farklı bir soruşturma usulüne tabi olması sebebiyle ayrı soruşturmalar yürütüldüğü anlatılarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yazdığı soruşturma izni talepli fezlekeye istinaden Adalet Bakanı'nın "olur"u ile sanık hakkında soruşturma izni verildiği ve izin sürecinin tamamlanması sonrası İstanbul'daki dosyanın "yetkisizlik kararı" ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtiliyordu.