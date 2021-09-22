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Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı - Son Dakika

Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

22.09.2021 17:19

Ankara Adliyesi'nde görülen duruşmada "yaralama" suçundan yargılanan bir sanık, hakimin tutuklama kararını duyunca kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı. Sanığın vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Mersin'de görülen duruşmaya Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılan sanık Serdar Ramazan P., mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı atladı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., mal kabul kısmının olduğu beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Davası Mersin'de görülen sanık Serdar Ramazan P.'nin "yaralama" suçundan yargılandığı öğrenildi.

Tutuklama kararını duyan sanık 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı
Tutuklama kararını duyan sanık 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Asliye Ceza Mahkemesi, Bilişim, Mersin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı - Son Dakika
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