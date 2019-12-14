Hakimiyetini kaybeden araç su kanalına uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakimiyetini kaybeden araç su kanalına uçtu - Son Dakika

Hakimiyetini kaybeden araç su kanalına uçtu

6 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü su kanalına uçtu.

Hakimiyetini kaybeden araç su kanalına uçtu, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü su kanalına uçtu.


Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca yönünde seyir halinde olan 54 VL 344 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kadıköyü mahallesi yakınlarında virajı alamıyarak su kanalına uçtu. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.


Kaza sonrası olay yerinde olan vatandaşlar virajın çok dar olduğunu kazalara sebebiyet veren bu durumun düzeltilmesini istediler. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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