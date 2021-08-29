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Hakimiyetini kaybeden genç sürücü, ikiye ayrılan araçtan mucize eseri sağ çıktı - Son Dakika

Hakimiyetini kaybeden genç sürücü, ikiye ayrılan araçtan mucize eseri sağ çıktı

29.08.2021 09:14

Denizli'de aşırı hız yapan genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Yaşanan kazada otomobilin ön kısmı yola savrulurken, diğer kısım ise metrelerce ilerideki kanala düştü. İkiye bölünen araçtan ağır yaralı olarak çıkan genç, hastaneye kaldırıldı.

Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde edinilen bilgilere göre; Ferdi Yüreci (24) idaresindeki otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İKİ BÖLÜNDÜ

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre aşırı süratli olan otomobil önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı yola savrulurken diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenilen genç sürücü Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakimiyetini kaybeden genç sürücü, ikiye ayrılan araçtan mucize eseri sağ çıktı

Merkezefendi, Otomobil, Denizli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakimiyetini kaybeden genç sürücü, ikiye ayrılan araçtan mucize eseri sağ çıktı - Son Dakika


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