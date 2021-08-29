Hakimiyetini kaybeden genç sürücü, ikiye ayrılan araçtan mucize eseri sağ çıktı - Son Dakika

Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde edinilen bilgilere göre; Ferdi Yüreci (24) idaresindeki otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İKİ BÖLÜNDÜ

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre aşırı süratli olan otomobil önce yol kenarındaki refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı yola savrulurken diğer kısmı ise yaklaşık 60 metre ilerideki sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Yüreci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenilen genç sürücü Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, temizlik işlemlerinin ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.