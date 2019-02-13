Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 Bin 340 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını Kapsayan Terfi...

IHAAW165356-GEN/13-02-2019- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladı.

IHAAW165356-GEN/13-02-2019



- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladı. Sonuçlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinde ilan edilecek. 13.02.2019 16: 53: 56 TSI

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