Son Dakika Haberleri: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 Bin 340 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını Kapsayan Terfi...

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 Bin 340 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını Kapsayan Terfi...

8 saat önce

IHAAW165356-GEN/13-02-2019- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 Bin 340 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını Kapsayan Terfi..., System.String[]
IHAAW165356-GEN/13-02-2019

- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladı. Sonuçlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinde ilan edilecek. 13.02.2019 16: 53: 56 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 04:59 Kaynak: İHA

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