Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 Bin 340 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını Kapsayan Terfi...
8 saat önce
IHAAW165356-GEN/13-02-2019- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladı.
IHAAW165356-GEN/13-02-2019
- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladı. Sonuçlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinde ilan edilecek. 13.02.2019 16: 53: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 04:59 Kaynak: İHA
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