HSK'dan Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yaptığı Gülşen çağrısına sert cevap: Hakimlere emir ve talimat verilemez

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan sanatçı ile ilgili olarak hakimlere seslendi.

"SANATÇIYI HEMEN SERBEST BIRAKIN"

Açıklamalarında Kılıçdaroğlu, ''Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için. Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde. Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın'' diye yazdı.

BOZDAĞ: KİMSE HAKİMLERİ HEDEF GÖSTEREMEZ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "İHL'lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana; kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı; İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP'nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok. Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğu" açıklaması yaptı. "Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez. Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karekterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarfedene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder." dedi.

HSK'DAN AÇIKLAMA

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

"KİMSE HAKİMLERE EMİR VE TALİMAT VEREMEZ"

Açıklamada, Anayasa'nın 138. maddesinde, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

"BÖYLE SÖYLEMLERDEN KAÇINILMALI"

HSK açıklamasında, "Anayasa'nın 138. maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur." ifadeleri kullanıldı.