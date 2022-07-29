Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı

29.07.2022 17:22
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban, göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban, göreve başladı.

HSK kararnamesiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Önder Yeniçeri'nin yerine atanan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, yeni makamına geçti.

Başsavcı Çoban, AA muhabirine, kentte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgeyi yakından tanıdığını vurgulayan Çoban, "Kentteki görevimizin gereğini yapmak için bütün mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu bölgeyi daha öncesinden biliyorum. Misafirperverliğiyle bilinen Şanlıurfa halkına hizmet etmek benim için büyük bir gururdur." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cuma Çoban, Cumhuriyet, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:06 Amerikalı oyuncu Mena Suvari'dan "cinsel fantezi" itirafı: Eski sevgilimin fantezisi sebebiyle hastanelik olmuştum
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 20:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement