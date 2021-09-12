Üye Girişi
Hakimliği bırakan türkücü avukat Yargıtay'da sıra beklerken türkü yazdı - Son Dakika

Hakimliği bırakan türkücü avukat Yargıtay'da sıra beklerken türkü yazdı

12.09.2021 12:45
Hakimliği bırakan türkücü avukat Yargıtay'da sıra beklerken türkü yazdı, System.String[]

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen ve duruşmalarda giydiği beyaz ceketiyle tanınan Özkan Yıldırım, Yargıtay'da duruşma sırası beklerken beyaz ceketine türkü yazdı.

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen ve duruşmalarda giydiği beyaz ceketiyle tanınan Özkan Yıldırım, Yargıtay'da duruşma sırası beklerken beyaz ceketine türkü yazdı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden derece ile mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım, müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe başladı. Albüm çıkaran ve bazı şarkılarına klipler çeken Yıldırım, duruşmalarda giydiği beyaz ceketiyle tanındı. Yargıtay'daki bir duruşmasına katılmak için İzmir'den Ankara'ya giden avukat Özkan Yıldırım, Yargıtay'da duruşma sırası beklerken beyaz ceketine türkü yazdı.

Özkan Yıldırım, "İzmir'in havası iyi olduğu için yine beyaz ceketimi giymiştim. Ankara'da hava biraz sert olduğu için insanlar 'beyaz ceket giymiş' diye beni gösteriyordu. İnsanların bu tutumu bana ilham verdi ve eseri besteledim. Tam bir Ankara türküsü oldu. Benim için de değişik bir tarz oldu. Hareketli bir türkü. Düğün salonlarında insanları eğlendirecek bir eser oldu" dedi.

"Ortam zaten kasvetli diye beyaz ceket giymeye başladım"

Hakimliği bırakıp avukatlığa ve müziğe başladığı 2010 yılından beri beyaz ceketini hemen her duruşmada giydiğini anlatan Yıldırım, "Beyaz temizliğin, merhametin ve barışın simgesidir. Duruşmalara da beyaz ceket giyiyorum diye çok eleştiri aldım. Aslında yaşadığımız atmosfer o kadar zor ve ağır bir atmosfer ki beyaz ceket biraz yaşadığımız travmalara karşı bir duruş amacında. Daha önce hakimlik yaptığım dönemde sürekli lacivert ve siyah giyiyordum, içim daraldı. Avukatlığa geçtikten sonra bir süre daha böyle devam ettim. Ortam zaten kasvetli diye beyaz ceket giymeye başladım" diye konuştu.

Beyaz ceket giydiği zaman kendisini daha huzurlu hissettiğini aktaran Yıldırım, "O yüzden hatırı kalmasın diye 'Beyaz Ceket' adlı türküyü yazdım. Sözleri de şöyle: Ankara'nın kışı ayaz, ceket aldım rengi beyaz, herkese mavi boncuk da bana da gülüver biraz" diyerek şarkının sözlerini söyledi. - İZMİR

Hakimliği bırakan türkücü avukat Yargıtay'da sıra beklerken türkü yazdı
Hakimliği bırakan türkücü avukat Yargıtay'da sıra beklerken türkü yazdı

Özkan Yıldırım, Yargıtay, Ankara, İstifa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hakimliği bırakan türkücü avukat Yargıtay'da sıra beklerken türkü yazdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek 13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı 12:37 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü 12:29 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı 12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası 11:53 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:15 Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
12:28 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı
11:59 Son Dakika! Dubai merkezli Aramex, Türkiye'nin dev firmalarından MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yapıldığını doğruladı
11:52 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası
Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı         
13:16
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.         
12:47
11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı         
12:36
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler         
12:03
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile         
10:04
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 13:24:23. #1.12#
SON DAKİKA: Hakimliği bırakan türkücü avukat Yargıtay'da sıra beklerken türkü yazdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement