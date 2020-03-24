Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de... - Son Dakika

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Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de...
6 saat önce
Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.
Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:14 Kaynak: AA
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