Son Dakika Haberleri: Hakkani örgütü liderlerinden Enes Hakkani serbest bırakılacak
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Hakkani örgütü liderlerinden Enes Hakkani serbest bırakılacak

7 saat önce

Afganistan'da 2014'te yakalanan Hakkani Örgütü Lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani ve 2 Taliban üyesinin serbest bırakılacağı açıklandı.

Hakkani örgütü liderlerinden Enes Hakkani serbest bırakılacak, System.String[]

Afganistan'da 2014'te yakalanan Hakkani Örgütü Lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani ve 2 Taliban üyesinin serbest bırakılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, basına yaptığı açıklamada, "Taliban elinde esir bulunan, Kabil'deki Amerikan Üniversitesi iki hocasının serbest kalması karşılığında şartlı olarak Hakkani örgütü liderlerinden Enes Hakkani ve 2 Taliban üyesi serbest bırakılacak." dedi.

Bu kararı ABD ve uluslararası ortaklarıyla danışarak aldıklarını ifade eden Gani, söz konusu kişilerin serbest bırakılmasının, ülkedeki şiddetin artacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde görev yapan biri ABD'li diğeri Avustralyalı iki öğretim üyesi, 2016'da başkent Kabil'in 8. bölgesinde kaçırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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