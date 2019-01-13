Hakkari 10 Yaşındaki Mehmet, Aç Kalan Kuşları Besliyor
23 dakika önce
10 yaşındaki Mehmet, aç kalan kuşları besliyorHakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Taş (10), evinin balkonunda ekmek kırıntılarıyla yiyecek bulmakta güçlük geçen kuşları besliyor.
10 yaşındaki Mehmet, aç kalan kuşları besliyor Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde Mehmet Taş
(10), evinin balkonunda ekmek kırıntılarıyla yiyecek bulmakta güçlük geçen kuşları besliyor.
Yüksekova ilçesindeki Esentepe Mahallesi
'nde yaşayan Mehmet Taş, dondurucu soğukta yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kuşları, evinin balkonuna bıraktığı ekmek kırıntılarıyla besliyor. Taş, insanlar gibi hayvanların da yaşam hakkı olduğunu belirterek, Bu nedenle alınacak küçük önlemler hayvanların korunmasını sağlayabilir. Çatı katına bırakılacak ekmek kırıntıları, birçok kuşun hayatını sürdürmesini sağlayabilir. Ben de dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan kuşları görünce, her gün evdeki ekmek kırıntılarını balkona bırakıp besliyorum. Kuşlar karınlarını duyurunca ben de mutlu oluyorum dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:13 Kaynak: DHA
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz
Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı
Son Dakika! Soma'da Maden Kazası Yine Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı