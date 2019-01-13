Son Dakika Haberleri: Hakkari 10 Yaşındaki Mehmet, Aç Kalan Kuşları Besliyor

Hakkari 10 Yaşındaki Mehmet, Aç Kalan Kuşları Besliyor

23 dakika önce

10 yaşındaki Mehmet, aç kalan kuşları besliyorHakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Taş (10), evinin balkonunda ekmek kırıntılarıyla yiyecek bulmakta güçlük geçen kuşları besliyor.

10 yaşındaki Mehmet, aç kalan kuşları besliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Taş (10), evinin balkonunda ekmek kırıntılarıyla yiyecek bulmakta güçlük geçen kuşları besliyor.

Yüksekova ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Taş, dondurucu soğukta yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kuşları, evinin balkonuna bıraktığı ekmek kırıntılarıyla besliyor. Taş, insanlar gibi hayvanların da yaşam hakkı olduğunu belirterek, Bu nedenle alınacak küçük önlemler hayvanların korunmasını sağlayabilir. Çatı katına bırakılacak ekmek kırıntıları, birçok kuşun hayatını sürdürmesini sağlayabilir. Ben de dondurucu soğukta yiyecek bulmakta zorlanan kuşları görünce, her gün evdeki ekmek kırıntılarını balkona bırakıp besliyorum. Kuşlar karınlarını duyurunca ben de mutlu oluyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:13 Kaynak: DHA

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