Hakkari 2 bin 800 rakımda şehitler için yürüyüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari 2 bin 800 rakımda şehitler için yürüyüş - Son Dakika

Hakkari 2 bin 800 rakımda şehitler için yürüyüş

6 saat önce

105 yıl önce Enver Paşa komutasında Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla Hakkari Valiliği tarafından 2 bin 800 rakımda yürüyüş düzenlendi.

Hakkari 2 bin 800 rakımda şehitler için yürüyüş, System.String[]

105 yıl önce Enver Paşa komutasında Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla Hakkari Valiliği tarafından 2 bin 800 rakımda yürüyüş düzenlendi.


Kent merkezinde 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi yolunda düzenlenen yürüyüşe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İstem Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yaşar Koparan, kurum amirleri, öğrenci, asker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Akbıyık ve beraberindeki binlerce kişi, ellerindeki dev Türk bayraklarıyla kayak merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. İki kilometre boyunca yürüyen binlerce kişi, kayak merkezinde yürüyüşlerine son verdi. Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından, şiirler okundu.


Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Reng-i Hakkari sanat topluluğunun sahne almasının ardından Hakkari Müftü Vekili Osman Doğan tarafından Sarıkamış şehitleri için dua okutuldu.


Burada konuşan Vali Akbıyık, bugün 105 yıl önce bu toprakları vatan yapmak için gözlerini bile kırpmadan şehit olan 90 bin Sarıkamış şehidimizi bir daha anmak, onların kahramanlıklarını, yiğitliklerini bir daha hissetmek için Hakkari'de 2 bin 800 rakımda yürüyüş düzenlediklerini söyledi.


Yapılan konuşmaların ardından kayak merkezinin zirvesinde ellerinde bulunan meşale ve Türk bayraklarıyla inen sporcular, askerler ve özel harekat timleri, taşıdıkları Türk bayrağı Vali Akbıyık'a takdim ettiler. Bayrağı öperek teslim alan Vali Akbıyık, kendileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ

Sarıkamış, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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