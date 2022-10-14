Valilik tarafında yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda; 12 Ekim 2022 günü Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal çerçevesinde alınan arama kararına istinaden, Yüksekova ilçesinde yapılan arama sonucunda; yaklaşık 2 kilo daralı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkari 3. sayfa haberi | Yüksekova'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.