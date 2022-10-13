Hakkari 3. sayfa haberleri | Hakkari Jandarması geçit vermiyor - Son Dakika
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Hakkari 3. sayfa haberleri | Hakkari Jandarması geçit vermiyor

13.10.2022 09:44
Hakkari 3. sayfa haberleri | Hakkari Jandarması geçit vermiyor

Hakkari haberi: HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 310 litre motorin, 90 litre benzin ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs yakalandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 310 litre motorin, 90 litre benzin ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"12 Ekim 2022 Çarşamba günü merkez kırsalında icra edilen operasyonlarda; İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda ulusal marker içermeyen 310 litre motorin, ulusal marker içermeyen 90 litre benzin ele geçirilmiş, olay ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı" denildi. - HAKKARİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari 3. sayfa haberleri | Hakkari Jandarması geçit vermiyor - Son Dakika

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