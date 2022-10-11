Hakkari 3. sayfa haberleri... Hakkari kırsalındaki sığınakta mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari 3. sayfa haberleri... Hakkari kırsalındaki sığınakta mühimmat ele geçirildi

11.10.2022 11:17
Hakkari 3. sayfa haberleri... Hakkari kırsalındaki sığınakta mühimmat ele geçirildi

Hakkari yerel 3. sayfa haberine göre Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 10 Ekim 2022 günü merkez kırsalında icra edilen operasyonda; sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet RPG-7 Roketatar, 629 adet 14,5 mm çapında mühimmat, 7 adet savunma tipi el bombası, 4 adet taarruz tipi el bombası, 18 adet Roketatar sevk fişeği, 8 adet Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari 3. sayfa haberleri... Hakkari kırsalındaki sığınakta mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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