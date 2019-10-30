Son Dakika Haberleri: Hakkari 35 yıldır türk bayrağı dalgalandıran yüksekovalı, kabul töreninde
Son Dakika Güncel Hakkari 35 yıldır türk bayrağı dalgalandıran yüksekovalı, kabul töreninde

Hakkari 35 yıldır türk bayrağı dalgalandıran yüksekovalı, kabul töreninde

29 dakika önce

35 yıldır Türk bayrağı dalgalandıran Yüksekovalı, kabul törenindeHakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan ve tehditlere rağmen 35 yıldır evinin yakınındaki tepede Türk bayrağı dalgalandıran Seyit Tahir Öztepe (82), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın...

35 yıldır Türk bayrağı dalgalandıran Yüksekovalı, kabul töreninde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan ve tehditlere rağmen 35 yıldır evinin yakınındaki tepede Türk bayrağı dalgalandıran Seyit Tahir Öztepe (82), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul törenine davet edildi. Öztepe, törene eşi Gülşen Öztepe ile birlikte katıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan, 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini, bayrağa olan saygısıyla gösteriyor. Öztepe, 35 yıl önce, dönemin Yüksekova Tabur Komutanı'nın Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım sözü üzerine, evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Öztepe, o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağını sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi.

Seyit Tahir Öztepe, bayrak sevgisi DHA tarafından haber yapılınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen kabul törenine davet edildi. Eşi Gülşen Öztepe ile birlikte Ankara'ya giden Seyit Tahir Öztepe, kabul törenine katıldı. Öztepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme fırsatı bulup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakkari 35 yıldır türk bayrağı dalgalandıran yüksekovalı, kabul töreninde

Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:52 Kaynak: DHA
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