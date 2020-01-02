Hakkari 6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari 6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi - Son Dakika

Hakkari 6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi

7 saat önce

6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildiHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, köpeklerden kaçarken tırmandığı ağaçta 6 saat mahsur kalan kedi, 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, köpeklerden kaçarken tırmandığı ağaçta 6 saat mahsur kalan kedi, 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde sokak köpeklerinin kovaladığı bir kedi, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak gelen itfaiye aracı, sokağın dar olması nedeniyle giremedi. Bunun üzerine belediyeden iş makinesi gönderildi. Kepçeye çıkan bir görevli ağaçtaki kediyi alıp, kurtardı. Yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatlik çalışma ile kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari 6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi

Yüksekova, İtfaiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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