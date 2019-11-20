Hakkari Adliyesi'nden fidan dağıtımı
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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Bu kapsamda Adliye binası önünde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Burak Tek'in katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Programda, kurum personeli ve hükümlüler, vatandaşlara 300 fidan dağıttı.
Fidanları alan vatandaşlar, ilgililere teşekkür etti.
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