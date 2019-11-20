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Hakkari Adliyesi'nden fidan dağıtımı

6 saat önce

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Hakkari Adliyesi'nden fidan dağıtımı, System.String[]

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Bu kapsamda Adliye binası önünde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Burak Tek'in katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Programda, kurum personeli ve hükümlüler, vatandaşlara 300 fidan dağıttı.

Fidanları alan vatandaşlar, ilgililere teşekkür etti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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