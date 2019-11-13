Son Dakika Haberleri: Hakkari Adliyesindeki baro odasına Av. Keskin'in ismi verildi
Son Dakika Güncel Hakkari Adliyesindeki baro odasına Av. Keskin'in ismi verildi - Son Dakika

Hakkari Adliyesindeki baro odasına Av. Keskin'in ismi verildi

7 saat önce

Hakkari Adliyesindeki baro odasına 14 Ocak 2000 yılında Van'da uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Hakkari eski milletvekili Avukat Cumhur Keskin'in ismi verildi.

Hakkari Adliyesindeki baro odasına Av. Keskin'in ismi verildi, System.String[]

Hakkari Adliyesindeki baro odasına 14 Ocak 2000 yılında Van'da uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Hakkari eski milletvekili Avukat Cumhur Keskin'in ismi verildi.


Hakkari Barosu Başkanlığı tarafından Hakkari Adliyesindeki baro odasına Avukat Cumhur Keskin'in ismi verilmesi memnuniyetle karşılandı. Hakkarili vatandaşlar, örnek bir davranış sergileyerek merhum Cumhur Keskin'in adının yaşatılmasından dolayı Hakkari Baro Başkanlığına teşekkür ettiler.


Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan, 14 Ocak 2000 yılında Van'da uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Keskin'in Hakkari ilinin yetiştirdiği nadide insanlardan, Türkiye'nin sayılı hukukçularından ve bölgenin de sevilen bir aydınlık beyni olduğunu söyledi. Keskin'in; halkın yanında, mazlumun ve mağdurun dostu, hukukun ve adaletin yılmaz savunucusu olduğunu belirten Başkan Canan, "Tek amacı hukukun ve adaletin egemen olduğu, her insanın layık olduğu en iyi yaşam standartlarında yaşaması ve kendisini ifade etmesini isteyen Cumhur Keskin, ülkemiz ve özellikle bölgemiz için yeri doldurulamaz bir boşluk bırakmıştır. Yaşadığı sürece kendini halkına ve insanlarına adamış, avukatlık hayatında ve milletvekilliğinde de bölgesine hizmet etmeyi görev telakki etmiştir. Değerli meslektaşımızın ismini Hakkari Adliyesindeki baro odasına vermenin onurunu ve mutluluğunu yaşadık" dedi.


Hakkari Barosu Başkan Vekili Av. Gülabi Seven ise, kendilerini ziyaret eden birçok vatandaşın Hakkari Adliyesindeki baro odasına merhum Av. Cumhur Keskin'in ismini vermelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerini söyledi. - HAKKARİ

Hakkari, Keskin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:38:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Adliyesindeki baro odasına Av. Keskin'in ismi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]