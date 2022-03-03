Hakkari AFAD İl Müdürü Karadeniz'den "Deprem Haftası" bilgilendirmesi - Son Dakika
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Hakkari AFAD İl Müdürü Karadeniz'den "Deprem Haftası" bilgilendirmesi

03.03.2022 17:29
Hakkari AFAD İl Müdürü Karadeniz'den "Deprem Haftası" bilgilendirmesi

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Bu hafta içinde yapılacak çalışmaları anlatan Karadaniz, yaşanabilecek her türlü afete karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Öğrenciden, memura, sağlık çalışanından ev kadınlarına kadar toplumun her kesimine yönelik eğitim programları düzenlediklerini ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu:

"Hakkari depremde riskli iller arasında yer alıyor. Tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor. Olası afetlere karşı hazırlıklıyız. 2022 yılı tatbikat yılı ilan edildi. Bu kapsamda çeşitli okullarda deprem tatbikatları gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'deki tüm okullarda deprem tatbikatı yapılacak."

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Deprem Haftası, Karadeniz, Hakkari, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari AFAD İl Müdürü Karadeniz'den 'Deprem Haftası' bilgilendirmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari AFAD İl Müdürü Karadeniz'den "Deprem Haftası" bilgilendirmesi - Son Dakika
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