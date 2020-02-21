Hakkari AK Parti İl Başkanı Gür: "Konvoyun geçiş güzergahına çığ düştü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari AK Parti İl Başkanı Gür: 'Konvoyun geçiş güzergahına çığ düştü' - Son Dakika

Hakkari AK Parti İl Başkanı Gür: "Konvoyun geçiş güzergahına çığ düştü"

7 saat önce

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, partililerin de bulunduğu konvoyun geçtiği güzergaha çığ düştüğünü bildirdi.

Hakkari AK Parti İl Başkanı Gür:

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, partililerin de bulunduğu konvoyun geçtiği güzergaha çığ düştüğünü bildirdi.

Gür, yaptığı açıklamada, partililerle beraber dün 7. Olağan Kongre için Şemdinli ve Derecik ilçesine hareket ettiklerini, Hakkari - Van kara yolunun 1. Tünel mevkisine geldikleri sırada yola çığ düştüğünü belirtti.

Gür, "Çığ halen iniyordu. Yolu tamamen kapatan çığdan çok şükür yara almadan kurtulduk. Bölgeye gelen kara yolları ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından, yolu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından Derecik ilçemize hareket ettik. Buradaki kongremizi gerçekleştirdikten sonra Şemdinli ilçesine geçeceğiz." diye konuştu.

Şemdinli, AK Parti, Hakkari, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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