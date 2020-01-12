Hakkari ak parti'li başkanlara davul- zurnalı karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari ak parti'li başkanlara davul- zurnalı karşılama - Son Dakika

Hakkari ak parti'li başkanlara davul- zurnalı karşılama

6 saat önce

HAKKARİ AK Parti'li başkanlara davul- zurnalı karşılama (YÜKSEKOVA)(Tür: Yurt)

HAKKARİ AK Parti'li başkanlara davul- zurnalı karşılama (YÜKSEKOVA)

(Tür: Yurt)

Hakkari ak parti'li başkanlara davul- zurnalı karşılama

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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