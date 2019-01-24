Hakkari AK Parti'li Vekilin Korumalarının Aracı, Şarampole Devrildi 3 Yaralı
2 saat önce
Ak Parti'li vekilin korumalarının aracı, şarampole devrildi 3 yaralıAK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.
Ak Parti
'li vekilin korumalarının aracı, şarampole devrildi 3 yaralı
AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç
'in korumalarının içinde bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 3 koruma hafif yaralandı.
Kaza, Derecik
ilçesi Zerin köyü mevkiinde meydana geldi. Seçim çalışmaları için Derecik ilçesinde konvoy halinde Şemdinli
'ye giden AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarından Nihat Vermez yönetimindeki 65 AL 075 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada, Vermez'in de aralarında bulunduğu 3 koruma hafif yaralandı. Korumalar hastaneye kaldırılırken, araç ise iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:49 Kaynak: DHA
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