Son Dakika Haberleri: Hakkari Akif Ersoy MTAL galibiyetle döndü
Son Dakika Spor Hakkari Akif Ersoy MTAL galibiyetle döndü

Hakkari Akif Ersoy MTAL galibiyetle döndü

7 saat önce

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Bayan Voleybol Kulübü Mardin'de galibiyetle döndü.

Hakkari Akif Ersoy MTAL galibiyetle döndü, System.String[]

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Bayan Voleybol Kulübü Mardin'de galibiyetle döndü.


Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL, Mardin Mezopotamya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mehmet Akif Ersoy MTAL'ın üstünlüğü ile devam eden maçta oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı.


Rakibine zor anlar yaşatan Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL, müsabakanın sonunda Mardin Mezopotamya Spor Kulübünü 3-1'lik skorla yenerek galibiyetle döndü. - HAKKARİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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