Hakkari Araçta 'Bingo' ile Yapılan Aramada 73 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Yeniden
57 dakika önce
Araçta 'Bingo' ile yapılan aramada 73 kilo eroin ele geçirildi (2) - YenidenHakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 73 kilo 6 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Araçta 'Bingo
' ile yapılan aramada 73 kilo eroin ele geçirildi (2) - Yeniden Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 73 kilo 6 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Yüksekova ilçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, PKKKCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Kazan köyü yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta özel eğitimli narkotik köpeği 'Bingo' ile arama yapıldı. Aramada, araçta 73 kilo 6 gram eroin, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 815 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:01 Kaynak: DHA
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