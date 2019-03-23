Hakkari Artık Hizmetlerle Anılıyor"

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, "Hakkari artık hizmetlerle, yatırımlarla, kültürel, sportif ve eğitimle ilgili projelerle, faaliyetlerle anılıyor. Şiddetle anılmıyor." dedi.
Vali Akbıyık, incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ile 112 Acil çağrı merkezini ziyaret etti.
Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, Hakkari'de artık güzel şeyler olduğunu belirterek, "Hakkari artık hizmetlerle, yatırımlarla, kültürel, sportif ve eğitimle ilgili projelerle, faaliyetlerle anılıyor. Şiddetle anılmıyor. Bütün bu hizmetlerin yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.
Çelik ise önümüzdeki hafta 112 Acil çağrı merkezinin açılışının yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Ekipler gelip ilk başta itfaiyeden olmak üzere, tek çağrı merkezi yönlendirme sürecini başlatmış olacaklar. Akabinde Sağlık Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma
birimleri de burada göreve başlayarak tek elden entegrasyon tamamlanacak. Ayrıca burası Sayın Valimizin destekleriyle güvenlik acil durum merkezi olarak da hizmet yürütecek. Burada güvenlik yolları, sınır güvenlik duvarları ve ekipmanlarının devam eden süreçleri hakkında da kendisinden fikir aldık."
Ardından Vali Akbıyık başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü Çelik, Daire Başkanı Mehmet Özer
ve protokol üyelerinin katılımıyla güvenlik yolları toplantısı gerçekleştirildi.