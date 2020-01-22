Hakkari ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi-yeniden - Son Dakika

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Hakkari ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi-yeniden
6 saat önce
HAKKARİ Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:08 Kaynak: DHA
HAKKARİ Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi
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