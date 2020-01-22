Hakkari ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi-yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi-yeniden - Son Dakika

Hakkari ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi-yeniden

6 saat önce

HAKKARİ Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi.

HAKKARİ Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

Hakkari ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi-yeniden

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:08 Kaynak: DHA
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