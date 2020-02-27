Hakkari bakan koca esenderede inceleme yaptı - Son Dakika

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (5)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'dan sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bağlı Esendere Sınrı kapısında bulunan Esendere Gümrük Kapısı'na geçernek incelemelerde bulundu.

Bakan Koca,"Bugün Ağrı'dan başlayarak özellikle sınır bölgelerinde konuşlandırılan sahra hastanelerini yerinde görmek üzere şu an dördüncü noktamız olan Esendere'deyiz. Sahada gördüğümüz bu sahra hastanelerinin oluşturulduğunu ekipman ve sağlık personeli anlamında yer yer vatandaşımızdan daha fazla personelimizin olduğunu görüyoruz.

Özellikle de Kum ve Meşed geçmişi olan vatandaşlarımızı 14 günlük karantiya ayrıca soğuk algınlığı bulguları olan vatanmdaşımızı da hastane ortamında bilim kurulunun önerisi doğrultusunda takip ediyoruz. Şu an bulunduğumuz Edendere kapısında 5 tane vatandaşımız izole edilmiş durumda. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

25 ile 30 arasında değişen TIR'ın olduğunu belireten Koca, "Orada da zannediyorum önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yine kontrol bir şekilde 14 günlük gözetim altında olmak kaydıyla bir planlamayla burada sınırda daha çok sorunu çözmek noktasında gayret içinde olacağız. sınırlarımızdan içeri girmemesi noktasındaki tedbirlerimizi de bilim kurulunun önerisiyle yoğunlaştırdık. Hem bakanlığımız, hem bilim kurulunun önerileri hem bu anlamdaki yetkin hekim kadromuz ve çalışanlarımız da şu ana kadar koronavirüsün Türkiye'ye girişi olmadı. Bu bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez.

Vatandaşımızın tedirgin olmaması, panik havasında olmamasını da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bir mevsimsel grip gibi bulaştığını biliyoruz. Bu dönemde ülkede koronavirüsün olmadığını ama buna rağmen kişisel hijyen kurallarına önem vermelerini el yıkamanın 20 saniye normal sabunla yıkamanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmemesini bir metreden daha yakın mümkün mertebe temas içinde olunmamasını ve bu dönemde gripli olanların da maske kullanmasını, gripli olmayanların maske kullanmasına gerek olmadığını bu kuralları özellikle bu dönemde bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uygulaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Hem mevsimsel grip için bu önemli hem de olabilme ihtimaline karşı bu önlemleri almak gerektiğini söylemek istiyorum. Bilim kurulunun da bu anlamda bu çerçevede aldığı bir öneri olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyonun ülkeye girişinin olmaması noktasında her geçen gün daha yoğunlaştırılan önlemlerle özellikle her gün neredeyse bilim kurulunun toplanması ve hem bölgede hem ülkede olan gelişmelere göre bir önerisi olduğunda bu öneriyi hızla devreye sokma noktasında bir çaba içindeyiz."