Hakkari-bakan soylu, hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari-bakan soylu, hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2 - Son Dakika

Hakkari-bakan soylu, hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2

6 saat önce

Bakan Soylu, Hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2.

HAKKARİ-Bakan Soylu, Hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2

Hakkari-bakan soylu, hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi
Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı

Son Dakika Haberleri
20:30 Telefon kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
20:30 Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi - Son Dakika
20:28 Pakistan'da polisi darbeden Çinli gözaltına alındı - Son Dakika
20:28 Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi - Son Dakika
20:28 İngiltere'de tecavüz davası nedeniyle Güney Kıbrıs'ı boykot kampanyası - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 20:33:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari-bakan soylu, hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]