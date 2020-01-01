Hakkari-bakan soylu, hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2 - Son Dakika

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Hakkari-bakan soylu, hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2
6 saat önce
Bakan Soylu, Hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
HAKKARİ-Bakan Soylu, Hakkari'de kar yağışı altında esnafı ziyaret etti-2
Son Dakika Bakan Soylu hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı