Son Dakika Haberleri: Hakkari Bakan Soylu, Yılbaşını Yüksekova'da Askerlerle Geçirecek

Hakkari Bakan Soylu, Yılbaşını Yüksekova'da Askerlerle Geçirecek

1 saat önce

Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecekİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Evliya Tepe üs bölgesinde geçirmek üzere ilçeye geldi.

Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Evliya Tepe üs bölgesinde geçirmek üzere ilçeye geldi. Bakan Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra helikopterle üs bölgeye gitti.

Beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte akşak saat 18.30'da Yüsekova Selahattin Eyyübi Havalimanına inen Bakan Soylu'yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Soylu, ilk olarak Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören Piyade Yüzbaşı Ersoy Cansu, Piyade Uzman Çavuşlar Ahmet Varlı ve Mustafa Yıldırım ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir süre yaralı askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Soylu, daha sonra helikopterle yılbaşını askerlerle geçireceği Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nde bulunan Evliye Tepe üs bölgesine gitti. Soylu'nun yılbaşını burada görev yapan askerlerle geçireceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:24 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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