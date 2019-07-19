Son Dakika Haberleri: HAKKARİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA; 1 ASKER ŞEHİT, 5' İ HAFİF 6 ASKER YARALI
Son Dakika Güncel Haber

HAKKARİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA; 1 ASKER ŞEHİT, 5' İ HAFİF 6 ASKER YARALI

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
HAKKARİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA; 1 ASKER ŞEHİT, 5' İ HAFİF 6 ASKER YARALI
Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama geldi Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:27:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HAKKARİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA; 1 ASKER ŞEHİT, 5' İ HAFİF 6 ASKER YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]