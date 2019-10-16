Son Dakika Haberleri: Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı
Son Dakika Güncel Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı

Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı

56 dakika önce

Hakkari Baro Başkanlığına seçilen Ergün Canan, mazbatasını aldı.

Hakkari Baro Başkanı Canan, mazbatasını aldı, System.String[]

Hakkari Baro Başkanlığına seçilen Ergün Canan, mazbatasını aldı.

Yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla Valilik binasındaki İl Seçim Bürosuna gelen Canan, İl Seçim Kurulu Müdürü Muhammet Çağlar Demir'den mazbatasını aldı.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Canan, yönetim olarak sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini söyledi.

Zor bir görev üstlendiklerini belirten Canan, "Yönetimdeki arkadaşlarımla başarılı olacağımıza inanıyoruz. Önceki başkanımız Zeydin Kaya çok çalıştı, çabaladı. Hakkari Barosuna bir hizmet binası da kazandırdı. Bunun için kendilerine müteşekkiriz. Biz de eksiklikler varsa tamamlayacağız." diye konuştu.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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