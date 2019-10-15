Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediye Başkanı Karaman gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari Belediye Başkanı Karaman gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Karaman gözaltına alındı

23 dakika önce

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı.

Hakkari Belediye Başkanı Karaman gözaltına alındı, System.String[]

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı.


Hakkari'de sabahın erken saatlerinde Belediye Başkanı Cihan Karaman polis operasyonuyla gözaltına alındı. Karaman, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Güvenlik güçleri belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye personelinin içeri alınmadığı belediye binasında polisler arama yapıyor.


Öte yandan, Yüksekova Belediyesinde de arama yapıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Cihan Karaman, Hakkari, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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