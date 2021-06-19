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Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı - Son Dakika

Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı

19.06.2021 11:42
Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 18 Ekim 2019'da görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, aradan geçen 20 aylık sürede önceki dönemlerden kalan 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liralık yatırım yaptı.

İçişleri Bakanlığınca 18 Ekim 2019'da görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, aradan geçen 20 aylık sürede önceki dönemlerden kalan 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liralık yatırım yaptı.

Son zamanlarda çeşitli bakanlıkların kentte hayata geçirdiği projelerle yatırım alanında adeta altın çağını yaşayan Hakkari, belediyecilik alanında da hak ettiği hizmetleri almaya devam ediyor.

Görevlendirmelerin ardından yapılan yol, su, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla kentin çehresini değiştiren belediye, sosyal hayatın canlanmasına yönelik tesisleri de kente kazandırıyor.

Kentin yıllardır ihmal edilen sorunlarının çözümü için "2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı"nı hayata geçiren belediye, bu kapsamda kentin altyapısını güçlendiriyor, kaldırım, orta refüj ve aydınlatma sistemlerinin bulunduğu alanlarda yeşillendirme çalışmaları yaprak kenti güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Geçen yıldan bu yana 21,4 kilometre asfalt yol, 12 kilometre stabilize yol, 4 kilometre beton yol yapan ve 4,5 kilometre kanalizasyon hattı döşeyen belediye, 176 kilometre içme suyu ve isale hattı oluşturdu, su sıkıntısının çözülmesi için 10 sondaj kuyusu açtı.

Görevlendirme yapılmasından bu yana araç filosuna 28 yeni araç ekleyen, klimalı otobüs duraklarını kente kazandıran belediye, önceki dönemlerden devreden borcun 50 milyon lirasını ödedi, 550 aileye gıda, 3 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu, 31 bin 356 kişiye mesleki kurslardan yararlanma imkanı sundu.

"25 projeyi 2023'e kadar tamamlamayı hedefliyoruz"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra kentin sorunlarını belirleyerek öncelik sırasına göre "2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı"nı hazırladıklarını söyledi.

Programda yer alan 25'e yakın projeyi 2023'e kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirten Akbıyık, "Şu anda birçok projemizi gerçekleştirdik, yüzde 50'yi geçtik diyebiliriz. Temiz, yaşanabilir bir Hakkari oluşturmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Hakkari Belediyesi, çok borçlu belediyeler arasında. 50 milyonun üzerinde borç ödedik. Yine 25 milyon liranın üzerinde de kent merkezinde hizmet ve yatırım yaptık." diye konuştu.

Kentte ulaşım sorununun giderilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini ve bu çerçevede yeni minibüsler alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Akbıyık, 28 yeni araç alarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Hakkari huzur ortamı içinde daha da güzelleşecek"

Tasarruf sağlamak için birçok işi ihale etmeden yaptıklarını vurgulayan Akbıyık, değerlendirmelerde bulundu:

"Temizlik işlerinden belediyemizin yıllık 3 milyon lira civarında bir tasarrufu oluyor ve bunu diğer alanlarda vatandaşa hizmet olarak kullanıyoruz. Mevcut içme suyu hatlarını iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. İller Bankasından aylık payımız maalesef personel giderlerine dahi yetmiyor. Bir taraftan tasarruf yaparak bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığımızın hibe ve kredi destekleriyle bu hizmetleri yapıyoruz. 22 kilometre asfalt yaptık. Bu yılda 15 kilometrenin ihalesine çıktık. Yine 35 tane klimalı durak yaptık. Kamuya ait 20 bin metrekarenin üzerinde alanı otopark olarak vatandaşın kullanımına açtık. Şu anda Golazüryan'da sosyal tesis çalışmamız devam ediyor."

Dere ıslahından köprü tamirine, stabilize yoldan duvarlara kadar saydıkları hizmetlerin birçoğunu gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Akbıyık, "Şehir içi aydınlatmaya ve kentin estetiğine dönük projeler geliştiriyoruz. Yeni ihalesini yaptığımız 3 sokak giydirme projemiz var. Bunları Konya Selçuklu Belediyesinin iş birliğiyle yapacağız. Yine sanat sokağı ve istihdama dönük birçok projemiz var. Hakkari tarihinin en yüksek hizmetlerini, yatırımlarını alıyor. İnşallah bu huzur ve güven ortamı içerisinde Hakkari daha da güzelleşecek, gelişecek." diye konuştu.

Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı
Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı
Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı
Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı
Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesi 50 milyon lira borç ödedi, 25 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı - Son Dakika


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