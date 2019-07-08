Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesi haziran ayı gelir-giderlerini açıkladı
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Hakkari Belediyesi haziran ayı gelir-giderlerini açıkladı

46 dakika önce

Hakkari Belediyesi 2019 yılı Haziran ayı hisse ve gelir-gider tablosunu pankart halinde hizmet binasına asarak kamuoyu ile paylaştı.

Hakkari Belediyesi haziran ayı gelir-giderlerini açıkladı, System.String[]
Hakkari Belediyesi 2019 yılı Haziran ayı hisse ve gelir-gider tablosunu pankart halinde hizmet binasına asarak kamuoyu ile paylaştı.

Şeffaf belediyecilik anlayış belediyenin her ay hisse, gelir-gider bilgilerinin paylaşılacağı belirtilen pankartta, Hakkari Belediyesinin 2019 Haziran ayı hisse ve gelir-gider bilgileri ise şu şekilde:

"2019 yılı Haziran ayı gelir ve gider tablosu; İller Bankasından gelen hisse bedeli 3.328.828,65, belediye gelirleri 472.450,50 TL. Toplam 3.801.279,15 TL. İller Bankası kesintisi, personel giderleri ve piyasa ödemeleri 3.766.415,68, kalan ise 34.863,47 TL'dir." - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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