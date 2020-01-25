Hakkari Belediyesi kar mesaisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesi kar mesaisinde - Son Dakika

Hakkari Belediyesi kar mesaisinde

7 saat önce

Hakkari Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hakkari Belediyesi kar mesaisinde, System.String[]

Hakkari Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.


Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte 15 araç ve 30 personel ile çalışma başlatan belediyenin karla mücadele ekibi, kent merkezindeki çalışmalarına devam ediyor. 15 değişik mahalle yolunu kısa sürede açan ekipler, daha sonrada yol genişletme çalışmaları başlattı. Kentin değişik mahalleleri ile çarşı merkezinde toplanan kar yığınlarını iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına çıkartan belediye yetkilileri, yaklaşık 3 gündür süren çalışmalarının geceli gündüzlü olarak devam ettiğini belirterek, şehir merkezini kardan arındırmak için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını ifade ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Depremden 24 saat sonra enkazdan 5 yaşındaki çocuk ve annesi çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zemin etütlerinden sonra adımlarımızı süratle atacağız Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:59:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari Belediyesi kar mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]