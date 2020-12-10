Hakkari Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Hakkari Belediyesi, sorumluluk alanındaki yol ağında yürütülecek karla mücadele çalışmalarının hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış aylarının çetin geçtiği kentte vatandaşların olumsuz hava koşullarında mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alındı.

Belediyenin sorumluluk alınandaki yollarda karla mücadele hizmetleri, 19 araç ve 45 personel ile yürütülecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, karla mücadele ekiplerinin kışa hazır olduğunu söyledi.

Karla mücadelede kullanılacak araçların da gerekli bakımlarının yapıldığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"120 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. 19 araç, 45 personel hazır durumda bekliyor. Bu konuda deneyimli personelimiz de gerekli hazırlıklarını yaptı. Olası olumsuz hava durumunda, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm tedbirleri almış durumdayız. İnşallah kış mevsimi boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmadan karla mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdiden kazasız belasız bir kış mevsimi diliyorum."