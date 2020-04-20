Hakkari Belediyesi'ne 1 milyon TL hibeyle alınan araçlar hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesi'ne 1 milyon TL hibeyle alınan araçlar hizmete girdi - Son Dakika

Hakkari Belediyesi'ne 1 milyon TL hibeyle alınan araçlar hizmete girdi

7 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI bütçesinden Hakkari Belediyesi'ne hibe edilen 1 milyon TL ile alınan 3 hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı, 1 iş makinesi ve 272 çöp konteyneri halkın hizmetine sunuldu.

Hakkari Belediyesi'ne 1 milyon TL hibeyle alınan araçlar hizmete girdi, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI bütçesinden Hakkari Belediyesi'ne hibe edilen 1 milyon TL ile alınan 3 hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı, 1 iş makinesi ve 272 çöp konteyneri halkın hizmetine sunuldu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İtfaiye Müdürü Bülent Keskin ve mahalle muhtarları ile birlikte yeni alınan araç ve çöp konteynerleri yakından inceledi. Vali Akbıyık, göreve geldiği günden bugüne Hakkari'de 24 sınıf araç alındığını, yolcu taşımacılığı için de 10 minibüs geleceğini söyledi. Vali Akbıyık şöyle konuştu: "Yeni araçları Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Çevre Bakanlığımızın destekleri ile aldık. Her yıl belediye bütçesinden çöp toplama hizmeti için 2 milyon 500 bin TL harcanmaktaydı ve bu durum belediye gelirlerin giderlerini karşılamadığından ağır külfet ve yüktü. Göreve gelir gelmez, ilk işimiz belediyeyi bu kamburdan kurtarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yapılan görüşmemizde belediyemize 3 hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı ile 1 adet kazıcı yükleyici hibe almak oldu. Cumhurbaşkanlığımızdan aldığımız 1 milyon TL'lik hibe ile 3 hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı satın aldık, belediye bütçemizden de 1 çöp taksi satın aldık. Bugün itibariyle toplamda 8 aracımızı temizlik işleri müdürlüğü emrinde hizmete sunmuş bulunmaktayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız nakdi hibe ile 272 adet 400 litrelik çöp konteyneri satın alıp, 15 mahallemize dağıtacağız. Özellikle şuan yaşadığımız bu salgın hastalıkla çevre temizliğimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde yapacağız. Ayrıca belediyemizin ihtiyacı olan 2 kamyon (kar küremeli ve tuzlama aparatlı), 2 kazıcı yükleyici, 1 loder ile itfaiye müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 1 arazöz ve şehiriçi ulaşımda var olan sıkıntıların önüne geçmek için belediye olarak şehir içi ulaşımı hizmetine sunmak amacıyla, 10 minibüs satın alınmış olup, mayıs ayı sonuna doğru bütün bu araçlarımızı da halkımızın hizmetine sunacağız."


İtfaiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:47 Kaynak: DHA

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