Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı
Son Dakika Yerel Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı

1 saat önce

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı Vali Akbıyık belediyedeki görevine başladı HAKKARİ - Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın tutuklamasının ardından belediye başkan vekilli olarak görevlendirilen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, belediyeye gelerek göreve başladı.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı

Vali Akbıyık belediyedeki görevine başladı


HAKKARİ - Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın tutuklamasının ardından belediye başkan vekilli olarak görevlendirilen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, belediyeye gelerek göreve başladı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilme yapıldı. Görevlendirmeyle Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine getirilen Vali İdris Akbıyık, sabah saatlerinde belediyeye gelerek göreve başladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, "Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yargılama devam ederken, 'Terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde eş başkanlık sistemini uyguladığı, personel mevzuatına aykırı görevlendirmeler yaptığı, imar ve ihale mevzuatına aykırı davranarak belediyeyi zarara uğrattığı' hususları ile ilgili olarak Bakanlığımıza ve valiliğimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmıştır. Adı geçen şahıs hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hakkari Sulh Ceza Hakimliğince 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir. Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 17.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca, yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildim" dedi.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı

Cihan Karaman, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama
Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:52:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]