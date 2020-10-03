Hakkari Belediyesi personeline e-belediye bilgi sistemi eğitimi verildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Hakkari Belediyesi personeline e-belediye eğitimleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen "e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen teknik ekip belediye personeline eğitim verdi.

Belediyenin Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, gelir modülü ve alt uygulamaları, su modülü, bütçe, muhasebe, taşınır, taşınmaz harcama modülü ve personel kadro özlük modülü konularında personel bilgilendirildi.