Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sümbül Mahallesi'nde 700 metrekare alanda yapılan merkezde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapılıyor - Son Dakika

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