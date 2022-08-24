Hakkari'de yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapılıyor - Son Dakika
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Hakkari'de yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapılıyor

24.08.2022 14:19
Hakkari'de yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapılıyor

Hakkari Belediyesi tarafından kentte yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinin yapımına başlandı.

Hakkari Belediyesi tarafından kentte yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinin yapımına başlandı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sümbül Mahallesi'nde 700 metrekare alanda yapılan merkezde incelemelerde bulundu.

Akbıyık, çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.

Yerden ısıtma sisteminin yer alacağı merkezin yıl sonunda hizmete sunulması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapılıyor - Son Dakika
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