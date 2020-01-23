Hakkari Belediyesinde "Beyaz Masa" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesinde 'Beyaz Masa' oluşturuldu - Son Dakika

Hakkari Belediyesinde "Beyaz Masa" oluşturuldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi'nde vatandaşların öneri ve taleplerinin dinlenmesi, sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla "Beyaz Masa" oluşturuldu.

Hakkari Belediyesinde

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi'nde vatandaşların öneri ve taleplerinin dinlenmesi, sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla "Beyaz Masa" oluşturuldu.

Belediye hizmet binasının giriş katında kurulan "Beyaz Masa"nın açılışını yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hayata geçirilen uygulamanın hayırlı olmasını diledi.

Görevlilerin halkın sorun, öneri ve şikayetlerini dinleyerek hem belediye hem de ilgili kurumlara ileteceğini belirten Akbıyık, "Amacımız Hakkari halkının hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri ve belediye ile kamu hizmetlerine daha hızlı ulaşılmasını sağlamaktır. Hakkarililer soracak, biz çözeceğiz." dedi.

Görevlendirmeden sonra kentte birçok hizmetin yapıldığını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Şehrin önemli yollarından olan Merzan Mahallesi ve Otluca köyü yollarını asfalt yaptık, otopark alanları oluşturduk, içme suyu şebekelerinin onarımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yıl için de Hakkari'nin değişim ve dönüşüm projesini hazırladık. 25'e yakın projemiz var. Mir Kalesinin halka açılmasından millet bahçesine, katı atık ile atık su tesislerine kadar her alanda projelerimiz var. Bütün amacımız daha temiz daha yaşanabilir bir Hakkari oluşturabilmek."

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanlar içinde yolda buldu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması 23 farklı ülke vatandaşının konuşmasını taklit eden garsonu milyonlar izledi Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:51:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari Belediyesinde "Beyaz Masa" oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]