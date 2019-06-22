Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinde yol asfaltlama çalışması
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Hakkari Belediyesinde yol asfaltlama çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi yollarını asfaltlamak için çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesinde yol asfaltlama çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi yollarını asfaltlamak için çalışma başlattı.

Bağlar Mahallesi'ni 2019 yılı üst yapı çalışma takvimi içine alan Hakkari Belediyesi, yoğun nüfuslu olan bu mahallenin en önemli sorunlarından biri olan yollarını asfaltlamak için çalışmalara start verdi. Bu kapsamda belediye ekipleri, Bağalar Mahallesi yollarını asfalt öncesi hazır hale getirmek için Erisan semti bölgesinde çalışmaya başlayarak yollarda zemin etüdü, reglaj ve dolgu yapıyor.

Yolların asfaltlanması için çalışmaların başladığını gören mahalle sakinleri, belediyeye teşekkür ederek mahallelerinde yıllarıdır çözülemeyen yol sorunun çözüleceği için mutlu olduklarını söylediler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Bağlar Mahallesi, Hakkari, Güncel
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