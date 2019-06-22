Hakkari Belediyesinde yol asfaltlama çalışması
1 saat önce
Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi yollarını asfaltlamak için çalışma başlattı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Belediyesi, Bağlar Mahallesi
yollarını asfaltlamak için çalışma başlattı.
Bağlar Mahallesi'ni 2019 yılı üst yapı çalışma takvimi içine alan Hakkari Belediyesi, yoğun nüfuslu olan bu mahallenin en önemli sorunlarından biri olan yollarını asfaltlamak için çalışmalara start verdi. Bu kapsamda belediye ekipleri, Bağalar Mahallesi yollarını asfalt öncesi hazır hale getirmek için Erisan semti bölgesinde çalışmaya başlayarak yollarda zemin etüdü, reglaj ve dolgu yapıyor.
Yolların asfaltlanması için çalışmaların başladığını gören mahalle sakinleri, belediyeye teşekkür ederek mahallelerinde yıllarıdır çözülemeyen yol sorunun çözüleceği için mutlu olduklarını söylediler. - HAKKARİ
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