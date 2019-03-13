Hakkari Belediyesinden Bahar Temizliği
1 saat önce
Hakkari Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Hakkari
Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler bu kapsamda cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak, çevredeki birikintileri temizledi.
Bazı iş yerlerinin camları ile tabelaları da tazyikli suyla yıkayan ekiplerin, söz konusu çalışmayı kentin tamamında yapacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:56 Kaynak: AA
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