Hakkari Belediyesinden "Beyaz Masa Çözüm Merkezi" hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesinden 'Beyaz Masa Çözüm Merkezi' hizmeti - Son Dakika

Hakkari Belediyesinden "Beyaz Masa Çözüm Merkezi" hizmeti

7 saat önce

Hakkari Belediyesinde ilk defa kurulan "Beyaz Masa Çözüm Merkezi", Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından hizmete açıldı.

Hakkari Belediyesinden

Hakkari Belediyesinde ilk defa kurulan "Beyaz Masa Çözüm Merkezi", Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından hizmete açıldı.


Hakkari Belediyesi hizmet binası girişinde kurulan "Beyaz Masa Çözüm Merkezi" açılış törenine İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süreyya Doğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek katıldı. Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süreyya Doğan tarafından "Beyaz Masa Çözüm Merkezi"nin açılışı yapıldı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, "Belediye başkanlığımızın ana hizmet binasında kurulan 'Beyaz Masa Çözüm Merkezi', vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için 'siz anlatın, biz çözelim' sloganıyla bugün itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Bu birimimiz, başvuran kişi veya kurumlarla ilgilenecek ve onların taleplerini ilgili birimlere yönlendirerek başvurularına anında çözüm üretmek için hizmet verecek. Belediyemize gelen vatandaşların uğrayacakları ilk adres olan Beyaz Masa, güler yüzlü ve özverili bir hizmet anlayışı ile başta yaşlılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek. Vatandaş memnuniyetinin esas alındığı bu hizmetimizde, gelen istek ve önerilere acil çözümler bularak vatandaşlarımızın memnuniyetini hedefliyoruz. Vatandaşımız istek ve şikayetlerini 0438 211 65 77 nolu hattan veya buraya yerinde başvurarak iletebilecekler. Tabi bunun yanında birde 0552 438 30 30 numaralı bir WhatsApp ihbar hattımız var. Bunların tümü belediyemizin vatandaşla arasında iyi bir iletişim hizmet kanalı oluşturuyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


Daha sonra Vali Akbıyık, "Beyaz Masa Çözüm Merkezi" görevli personelinde vatandaşların istek ve temennileri hakkına bilgi aldı.


'Beyaz Masa Çözüm Merkezi'ne gelen bazı vatandaşlar ise, sorunlarını ilgili görevlilere anlattılar. Görevliler ise, sorunlarının hemen çözülmesi için ilgili birimlere aktararak, en kısa sürede sonuçlandırılacağını söylediler. - HAKKARİ

Jandarma, Hakkari, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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