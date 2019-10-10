Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden caddeler yıkama çalışması
Son Dakika Güncel Hakkari Belediyesinden caddeler yıkama çalışması

Hakkari Belediyesinden caddeler yıkama çalışması

49 dakika önce

Hakkari'de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları sonucu kirlenen cadde ve kaldırımların temizlenmesi için yıkama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Belediyesinden caddeler yıkama çalışması, System.String[]

Hakkari'de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları sonucu kirlenen cadde ve kaldırımların temizlenmesi için yıkama çalışmaları devam ediyor.


Bir süreden beridir Hakkari'de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi ekipleri, bir taraftan tahrip olan yolları onarırken diğer taraftan ise kirlenen cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.


Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman ise, yer yer çalışmaları yerinde denetledi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
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