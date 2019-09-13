Son Dakika Haberleri: Hakkari Belediyesinden dilencilere yönelik çalışma
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Hakkari Belediyesinden dilencilere yönelik çalışma

1 saat önce

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, değişik illerden gelerek kent merkezinde dilenen dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesinden dilencilere yönelik çalışma, System.String[]

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, değişik illerden gelerek kent merkezinde dilenen dilencilere yönelik çalışma başlattı.


Farklı illerden Hakkari'ye gelen dilenciler, zabıta ekiplerinin uyarısı üzerine kent merkezini terk etmeye başladılar. Bu yıl sadece kent merkezinde dilenen 3 kişi, zabıta ekipleri tarafından uyarılarak çarşı merkezinden uzaklaştırıldı.


Zabıta ekipleri tarafından ikaz edilen dilenciler, bundan sonra dilenmeyeceklerine dair söz vererek çarşı merkezini terk ettiler.


Zabıta ekiplerinin çocuklarıyla dilenenleri rencide etmeden tatlı bir diller kent merkezinde uzaklaştırdıklarına şahit olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, belediye ekiplerine bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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