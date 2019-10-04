Hakkari Belediyesinden eylül ayı gelir-gider tablosu

Hakkari Belediyesi, eylül ayına ait hisse ve gelir-gider tablosunun pankartını hizmet binasına astı.



Hakkari Belediyesi, 2019 yılı Eylül ayı hisse ve gelir-gider tablosunu pankart halinde hizmet binasına astı. Belediye yetkilileri, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay hisse ve gelir-gider bilgilerini vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi. - HAKKARİ